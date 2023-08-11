Україна почала переговори з Британією щодо безпекових гарантій – ОП

Україна 11 серпня почала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, повідомив Офіс президента України.

За повідомленням, це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яку в липні підписали країни «Групи семи» (G7) і до якої висловили бажання приєднатися ще низка країн.

«Велика Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори, й продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами», – йдеться в повідомленні.

Українську делегацію на переговорах очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Схожі переговори зі США Україна почала 3 серпня.

У липні країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.

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Декларація про підтримку України, підписана ними, передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.