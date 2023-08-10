Кулеба про саміт у Саудівській Аравії: «ми вперше зібрали країни, що представляють весь світ»

Переговори в Саудівській Аравії показали спроможність Києва мобілізувати глобальну підтримку для мирного плану президента Зеленського – про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Reuters.

Як цитує агентство зі слів Кулеби, кількість країн, зацікавлених в присутності на зустрічах, подібних до саміту в Джидді, «різко зросла» останніми тижнями. Він назвав, що такі події закладають необхідний фундамент для майбутніх переговорів про позицію України щодо миру.

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«Ми повністю задоволені динамікою цього процесу. Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше ми зібрали разом країни, які представляють увесь світ, а не лише Європу та Північну Америку», – сказав голова МЗС.

На думку міністра, будь-яка країна, яка хоче бути в авангарді світової політики, має брати участь у таких координаційних зустрічах.

Як зазначає Reuters, Україна має «потужну підтримку» з боку Заходу у протидії російській агресії, але їй «було важче залучити на свій бік основні економіки Глобального Півдня».

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5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «історичною перемогою» участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді.