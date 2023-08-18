Сили РФ близько 20 разів обстріляли Козачу Лопань: влада розповіла про наслідки

За день 18 серпня, армія РФ атакувала Козачу Лопань Дергачівської територіальної громади близько 20 разів, повідомив голова міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

«Протягом сьогоднішнього дня російські окупанти нанесли зо два десятки ударів по Козачій Лопані. Хаотичні обстріли з артилерії по житловим будинкам розпочалися близько 11:00, друга хвиля – о 15:30», – написав Задоренко.

За його словами, унаслідок обстрілів суттєво пошкоджено щонайменше два будинки, загорілася господарча споруда.

«Екстрені служби відразу прибули на місце події і розпочали ліквідацію наслідків російського терор, наразі пожежу ліквідовано. Ніхто з місцевих жителів не постраждав», – підсумував чиновник.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.