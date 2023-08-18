На Донеччині через обстріли обмежували роботу ТЕС – Міненерго

Через обстріли армії РФ на Донеччині вимикалась високовольтна лінія, що призвело до обмежень у роботі однієї з теплоелектростанцій, повідомляє Міністерство енергетики України.

«У Донецькій області через ворожий обстріл двічі відключалися повітряні лінії 110 кВ. Це призвело до обмеження виробітку електроенергії на одній з ТЕС у Донецькій області. Також на Донеччині через бойові дії вимикалися повітряні лінії меншої потужності – без світла залишалися більше 14 тисяч споживачів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, без світла залишаються частина споживачів у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях. У Херсоні ще сидять без світла близько 11 тисяч споживачів.

Зазначається, що комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3 815 МВт-год. Експорт наразі відсутній, підсумували в Міненерго.

«Укренерго» вже просила споживачів економити електроенергію, витрати якої зростають під час спеки.