Через спеку «Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію

Україна переживає новий період високих температур, компанія «Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію.



Як повідомляє прессужба компанії, високі температури є викликом для енергосистеми, яка відновлюється після російських атак, оскільки багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.



В «Укренерго» кажуть, що вчора для покриття споживання, яке було найвищим за все літо, довелося брати аварійну допомогу з Європи.



Компанія закликає людей ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень – з 16:00 до 23:00:

вимкніть кондиціонер, замість нього використовуйте менш потужний вентилятор;

перенесіть користування електроприладами на ранок або ніч;

не вмикайте прилади одночасно, користуйтеся ними по черзі;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

