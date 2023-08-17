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Через спеку «Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію

В «Укренерго» кажуть, що вчора для покриття споживання, яке було найвищим за все літо, довелося брати аварійну допомогу з Європи.

Україна переживає новий період високих температур, компанія «Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію.

Як повідомляє прессужба компанії, високі температури є викликом для енергосистеми, яка відновлюється після російських атак, оскільки багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.

В «Укренерго» кажуть, що вчора для покриття споживання, яке було найвищим за все літо, довелося брати аварійну допомогу з Європи.

Компанія закликає людей ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень – з 16:00 до 23:00:

  • вимкніть кондиціонер, замість нього використовуйте менш потужний вентилятор;
  • перенесіть користування електроприладами на ранок або ніч;
  • не вмикайте прилади одночасно, користуйтеся ними по черзі;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

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