Як контратакує армія України: бої за Урожайне. Наступний контрнаступ у 2024? | Свобода Live

Наслідки російських обстрілів Одеси

Російські війська обстріляли Одесу. Обстріл був у три хвилі: 15 ударних дронів та 8 ракет типу «Калібр», повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Деталі у прямому включенні з Одеси.

Урожайне: новий контрнаступ ЗСУ?

Українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне на Донеччині, а також просуваються в Бахмутському районі, повідомили у Міністерстві оборони. Тим часом російське командування змушене замислитися про перекидання військ під Запоріжжям на лівобережжя Дніпра під Херсоном, вважають у розвідці Британії. А у Wall Street Journal пишуть, що західні країни вважають, що наступний етап контрнаступу ЗСУ може відбутися навесні наступного року.

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Реакції на обман Росії щодо атаки на турецьке судно

У МЗС відреагували на «провокації» РФ у Чорному морі та засудили її дії щодо турецького судна Sukru Okan. Раніше міноборони РФ заявило, що вранці 13 серпня у Чорному морі патрульний корабель «Василій Биков» попереджувальними пострілами з автоматів зупинив турецький суховантажний корабель, що прямував до порту «Ізмаїл» Одеської області.

The New York Times про компанію Пашинського і ризики

Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду України у лютому 2022 року, пише видання The New York Times.

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