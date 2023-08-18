ОВА: внаслідок обстрілу села на Херсонщині постраждала дівчина

Армія РФ вдень 18 серпня атакувала село на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл села Вірівка Тягинської громади постраждала неповнолітня», – зазначив Прокудін.

За його словами, 17-річну дівчину госпіталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Унаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено близько десяти житлових будинків, додав очільник ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.