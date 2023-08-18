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Сили РФ вдарили по селу на Запоріжжі, пошкоджені гімназія та приватні будинки – влада

Село Комишуваха на Запоріжжі після обстрілів російськими військовими, 11 травня 2022 року, ілюстративне фото

Внаслідок обстрілу армією РФ села Комишуваха, неподалік від Запоріжжя, були зруйновані корпуси гімназії, йдеться в повідомленні селищної ради.

«У ніч на 18 серпня ворог завдав удару по Комишувасі. Під ударом знову опинилася гімназія «Джерело», цього разу відділення 1 – 4 класів», – зазначається в дописі.

Місцева влада каже, що основний корпус гімназії та молодше відділення були відремонтовані напередодні вторгнення РФ, приміщення укомплектовані новими меблями і «всім необхідним для якісної освіти дітей». У планах було облаштування мультимедійного спортивного майданчика.

«Крім того, пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків. Люди не постраждали»,– підсумували в сільраді.

Росія регулярно завдає ракетних ударів по українських містах. Водночас Москва продовжує заперечувати цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах.

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