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Росія намагається «розмити українську ідентичність» на окупованих територіях – британська розвідка

Зокрема, відомство посилається на приїзд заступника голови адміністрації президента Росії до окупованого Донецька, в ході якого той відвідав школи

Російська окупаційна влада посилює контроль над інформаційним простором на окупованому Донбасі – про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії від 18 серпня.

Зокрема, відомство посилається на приїзд заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка до окупованого Донецька, в ході якого той відвідав школи і оцінив їхню «інтеграцію в російську освітню систему».

Крім того, настанови щодо запровадження російських стандартів акредитації освітніх закладів отримала адміністрація окупованої частини Запоріжжя.

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«Метою Росії є створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах, щоб розмити українську національну ідентичність», – йдеться в зведенні, оприлюдненому британським Міністерством оборони.

Розвідка також згадала про новий підручник з історії Росії, який впроваджується для шкіл в окупованих регіонах України та в Російській Федерації з 1 вересня 2023 року.

17 параграфів у розділі про війну РФ в Україні включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати є «головним бенефіціаром» війни й називає окуповані території України «новими регіонами» Росії. Викладати по цьому підручнику почнуть вже з 1 вересня.

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