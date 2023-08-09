У школах окупованого Криму заборонили підіймати кримськотатарський прапор – правозахисники

Російська влада окупованого Криму заборонила підіймати кримськотатарський прапор на лінійках у школах півострова, повідомляє правозахисна організація «КримSOS».

Також стверджується, що у навчальних закладах не можна проводити заходи, присвячені Дню памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.

«Напередодні памʼятних дат у кримськотатарських школах працюватиме спеціальна комісія, оскільки планування таких заходів розглядатиметься як підготовка провокацій», – ідеться у повідомленні.

За даними КримSOS, письмового розпорядження про заборону прапора не було, проте до шкіл приходили представники російського голови Криму Сергія Аксьонова. На запитання, чому не можна підіймати прапор, відповідають, що він ніде не закріплений, є тільки прапор Росії та «республіки Крим», стверджують правозахисники.