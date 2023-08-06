Упродовж липня число російських туристів в окупованому Криму скоротилося майже наполовину

Число бронювань готелів в окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця. Готелі завантажені в середньому на 50 – 60% та знижують ціни, намагаючись залучити нових відпочивальників. Про це повідомляє російська газета «Коммерсант», яка поговорила з місцевими представниками туристичного бізнесу.

Менеджер готельної компанії Upro Group Катерина Мільчинська вважає 2023 рік найскладнішим. За словами комерційного директора готелю Ribera Resort & SPA Олени Печериці, зниження цін у готелях у липні сягає 25%. Причиною такого різкого падіння попиту вона вважає транспортні проблеми та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки.

Цієї весни та влітку Крим неодноразово зазнавав атак українських безпілотників. У ніч проти 19 липня внаслідок нальоту дронів спалахнув склад боєприпасів у районі міста Старий Крим, а 22 липня – військовий аеродром у Красногвардійському районі.

Керченський міст, що зʼєднує окупований півострів із Краснодарським краєм, з початку війни в Україні двічі зазнавав руйнівних атак. 8 жовтня 2022 року внаслідок підриву вантажівки з вибухівкою обрушилася частина мосту та спалахнув потяг із нафтопродуктами. 17 липня цього року міст був знову атакований, імовірно, безпілотними катерами. Наразі рух мостом обмежений. Охочим потрапити з Росії до Криму пропонують їхати через «нові території» – так Росія називає окуповані частини України.