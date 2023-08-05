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Понад 60 ударів по Криму. ЗСУ можуть дістати будь-який військовий об'єкт?

Понад 60 ударів по Криму. ЗСУ можуть дістати будь-який військовий об'єкт?
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Понад 60 ударів по Криму. ЗСУ можуть дістати будь-який військовий об'єкт?

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До Криму все більше прилітає. З лютого 2022 року було завдано понад 60 ударів по окупованому Росією Кримському півострові. У липні 2023 року таких атак було особливо багато. У Повітряних силах України підтверджують, що застосовують для ударів по Криму високоточну далекобійну зброю.

Ударами по нафтобазах та складах боєприпасів у тилу ЗСУ виснажують ворога, вважають експерти. Таким чином, йде підготовка до довгострокової перспективи – звільнення Криму. І на думку експертів, першочергове завдання – звільнити південь України. Західні ЗМІ пишуть, що українські бійці виходять на важливі висоти, а російська оборона слабшає. Речник російського парламенту Криму Костянтинов заявив, що чиновники оперативно реагують на всі інциденти і «роблять достатньо».

Крим.Реалії проаналізували останні удари по військових об'єктах у Криму: Керченський міст, Роздольне, Старокримський полігон, нафтобаза біля станції Елеваторна та аеродром Жовтневе, Новостепове в Джанкойському районі, авіабаза Веселе, рембаза в Червоногвардійському районі, залізничний та автомобільний мости на Чонгарі.

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