Зброя деокупації Криму: «Нептун», Storm Shadow/SCALP, AMRAAM. Розповідаємо деталі

Для ударів по військовим об'єткам у Криму ЗСУ використовують ракети Storm Shadow/SCALP, передані союзниками. Новітні російські системи ППО С-400 «Тріумф» на півострові нищить український протикорабельний комплекс «Нептун». Повідомляємо деталі про це ракетне озброєння для деокупації Криму.

23-го серпня ЗСУ знищили новітню російську систему ППО С-400 «Тріумф» у Криму, на мисі Тарханкут, біля села Оленівка.

За версією ресурсу The War Zone, удару було завдано українським комплексом «Нептун», точніше, його модернізованою версією, здатною прицільно бити по наземним цілями.

Раніше вважалося, що протикорабельний «Нептун» більш ефективний для знищення надводних об'єктів. Особливістю ракети Р-360 комплексу «Нептун», пояснює військовий експерт Олександр Коваленко, є політ на низькій висоті, до трьох метрів від поверхні, у заключній стадії.

це вже можна ламати Кримський (Керченський) міст

«З одного боку, коли це три метри над поверхнею води. Це вода, вона пласка. Коли ми кажемо про суходіл, то це рельєф, він змінюється. Отже, треба мати можливість оминати цей рельєф. Але ми бачимо, що мис Тарханкут він має зміну рельєфу від 6-и до 60-и метрів над поверхнею моря, але це не завадило якійсь ракеті, яку, говорять, що це може бути модифікований саме «Нептун» Р-360 знищити С-400 комплекс.

Це все говорить про те, що, якщо це дійсно був модернізований «Нептун», тобто Р-360, то ця ракета вона мала можливість оминати рельєф і непомітно долетіти до С-400 та знищити його», – каже Олександр Коваленко.

Інший приклад успішної атаки С-400 «Тріумф» у Криму, в районі Євпаторії, 14-го вересня. Джерела Радіо Свобода у СБУ підтвердили, що засіб ППО було знищено двома ракетами «Нептун».

як ми отримали доступ до західних технологій, ми змогли значно покращити і характеристики нашої ракети Р-360

«Ракета була значною мірою модернізована. По-перше, підвищена дальність. Це саме джерело з Міноборони сказало, що дальність підвищена до 400-т кілометрів, у «Нептуна» вона 300. І значно збільшена бойова частина. Тобто вона не 150, як у «Нептуна», а 350 кілограмів.

Це значна дальність. Ураження такої ракети, якщо ще додати сотню, півтори сотні кілометрів, то це вже можна ламати Кримський (Керченський) міст. А загалом ракета така сама крилата, дозвукова, крейсерська швидкість маршрутна 900 кілометрів на годину», – пояснює авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Великий плюс, пояснює експерт, оновленому «Нептуну» класу «земля-земля» не потрібна нова пускова установка. На шасі Tatra цілком підходить.

«Якщо це ракета поверхня-поверхня, їй вже мабуть, це вже мої припущення, не потрібен радіолокатор, який би керував би її польотом. Вона б на першому етапі користувалась наведенням по GPS, а далі б включалась пасивна система наведення.

Тобто запускати її доведеться не над морем, а над суходолом. Так щоб, як ракети Storm Shadow, SCALP і Taurus орієнтувалась по зображенню місцевості під собою», – припускає Валерій Романенко.

«Я не виключаю, що після того, як ми отримали доступ до західних технологій, ми змогли значно покращити і характеристики нашої ракети Р-360», – вважає Олександр Коваленко.

13-го вересня Storm Shadow та SCALP пошкодили десантний корабель «Мінськ» та дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» ЧФ РФ, які в момент удару перебували в ремонтних доках Севморзаводу. Британська розвідка назвала руйнування плавзасобів «катастрофічними».

Перша частина, прекурсор так званий, пробиває дірку, в яку влітає в середину бункера вже головний снаряд

«Storm Shadow і SCALP дуже ефективна зброя, яка дозволяє Україні точно вражати цілі на великій відстані. Обидві вони є дуже ефективною далекобійною та високоточною ударною зброєю з радіусом дії щонайменше 200 миль (320 км), тому вони можуть досягати Криму та інших окупованих територій України», – розповідає директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту Браян Кларк.

Ракети Storm Shadow та SCALP майже ідентичні, – кажуть експерти. Відрізняються лише боєголовками, – пояснює Валерій Романенко.

У французького SCALP вона касетна з об'єднаним кумулятивно-уламковим зарядом. Британський Storm Shadow розрахований на дещо інші цілі.

«Британія вважала, що цими ракетами потрібно вражати сильно захищені підземні об’єкти і вони мають пробиватися. Вони мають тандемну боєголовку. Перша частина, прекурсор так званий, пробиває дірку, в яку влітає в середину бункера вже головний снаряд», – пояснює авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

«Обидва види зброї мають досить потужні боєголовки, тому вони можуть знищувати відносно важкі цілі. Приміром, добре укріплені системи оборони, склади боєприпасів, центри управління. Таким чином, вони важливі, тому що можуть знизити здатність росіян підтримувати та командувати своїми операціями», – каже Браян Кларк.

Те, що був збитий Су-35 з Міг-29, то я думаю, що він був збитий саме ракетою AMRAAM, випущеною з Міг-29

Головний недолік модифікацій Storm Shadow та SCALP, переданих України, вважають авіаексперти, їхня дальність.

До головної мішені у Криму це озброєння поки що не дотягується.

«Вони надали нам ракети з дальністю до 300 кілометрів. Там десь 260 в залежності від того наскільки їм доведеться виконувати маневри по маршруту. Загалом до 300-т кілометрів. І навіть якщо ми почнемо стріляти з найближчої точки мало не біля лінії фронту, там Оріхів (Запорізька обл.), здається це така точка, щоб дістати Кримський міст, то ми до нього не дістанемо цими ракетами», – розповідає Валерій Романенко.

ЗСУ вже ефективно використовують американські ракети AMRAAM, – розповідають експерти.

AMRAAM – ракети середньої дальності. Їх запускають з літаків, зокрема й Міг-29, та норвезьких ЗРК NASAMS.

Це б фактично дозволило б знищувати російську авіацію на підльоті до локації з яких вони скидають, наприклад, свої бомби, які керовані

«Те, що був збитий Су-35 з Міг-29, то я думаю, що він був збитий саме ракетою AMRAAM, випущеною з Міг-29. Інші радянські ракети, які в нас є, вони б не добили би. А Су-35 має досить сучасний радар і має ракету, яка дозволяє йому, там ж зараз система така, хто перший побачив того й тапки.

Хто перший вистрілив, той і отримав перемогу. Це ж не повітряний бій часів Другої світової війни, коли вони там фігури вищого пілотажу крутили. Такого ж немає. Там за 100 кілометрів зміг засікти противника, натиснув кнопочку: «До побачення», – каже авіаексперт, колишній інженер з випробувань «Конструкторське бюро Антонов» Костянтин Криволап.

Зі слів Браяна Кларка, максимальна оперативна дальність AMRAAM 180 кілометрів. Під час просування до Криму ракети AMRAAM потрібні, щоб придушити російські бомбардувальники та прикрити літаки ЗСУ.

«Ми використовуємо радар NASAMS, щоб знайти ціль, що перебуває на великій відстані, а потім використовуємо AIM-120 AMRAAM з літака, щоб вразити цю ціль. Таким чином, ви можете влучити з більшої відстані, ніж під час запусків з NASAMS. Краще використовувати F-16, які Україна зрештою отримає, і МіГ- 29. Це дасть можливість стріляти по російських бомбардувальниках, поки вони перебувають в окупованому повітряному просторі», – пояснює Браян Кларк.

А ще AMRAAM це порятунок від КАБів, якими російські війська б’ють по ЗСУ та цивільним на півдні України.

«Вони б змогли б значно відігнати російську авіацію від лінії боєзіткнення. В їхніх характеристиках дальність залежить від модифікації, більш ніж 100 кілометрів знищення об’єктів. Це б фактично дозволило б знищувати російську авіацію на підльоті до локації з яких вони скидають, наприклад, свої бомби, які керовані, які мають можливість польоту до 30-и кілометрів», – вважає військовий експерт Олександр Коваленко.