Розвідка Британії проаналізувала стан Чорноморського флоту РФ після низки «серйозних атак»

Розвідка Великої Британії заявляє, що російський Чорноморський флот через низку «серйозних атак останніми тижнями, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня» зазнав пошкоджень, що, зокрема, знизять його здатність блокувати українські порти.

«Ці атаки були більш руйнівними і скоординованими, ніж інші під час війни. Фізичні пошкодження ЧФ – майже напевно серйозні, але локалізовані. Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні воєнні місії, пов’язані із завданням ударів крилатими ракетами і місцевим патрулюванням», – йдеться в повідомленні.

Однак, як додали в британській розвідці, цілком імовірно, що здатність російського Чорноморського флоту продовжувати більш широке регіональне безпекове патрулювання і здійснювати фактичну блокаду українських портів буде зменшена. Він також, ймовірно, має погіршену здатність захищати свої активи в порту і проводити планове технічне обслуговування, кажуть у розвідці.

«У Чорному морі йде динамічний, глибокий ударний бій. Ймовірно, це змушує Росію реагувати і водночас демонструє, що українська армія може підірвати символічну і стратегічну демонстрацію сили Кремля з його порту в окупованому Севастополі», – йдеться в повідомленні.

Напередодні командування Сил Спеціальних операцій України заявило, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі минулого тижня загинув командувач флоту. «Після ураження штабу ЧФ РФ загинули 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – йдеться в повідомленні.

Командування також заявило про загибель 62 російських військових внаслідок удару по десантному кораблю «Мінськ».

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.