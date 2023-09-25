У Севастополі повідомляють про вибух, Розвожаєв заявив про «демонтаж аварійних конструкцій» штабу ЧФ РФ

У центральній частині окупованого Севастополя вранці пролунав гучний вибух, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Про гучний звук також повідомила низка кримських і російських пабліків.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі заявив, що цей звук – наслідок «запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій» на будівлі штабу Чорноморського флоту Росії.

«Роботи продовжуватимуться орієнтовно до 14:00. Якщо почуєте гучні звуки, не переживайте. Ситуація під контролем», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі. Підтвердити достовірність його заяви за допомогою альтернативних джерел поки неможливо.

Вдень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Міноборони Росії заявило, що після удару один військовий зник безвісти, а сили ППО нібито збили п’ять ракет. Однак фото, зокрема супутникові, та відео свідчать про те, що було кілька влучань ракет.

За словами очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, унаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.

Незалежного підтвердження інформації про втрати у штабі ЧФ Росії немає.