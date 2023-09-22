Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

ЗСУ атакують штаб ЧФ РФ в Криму – які наступні цілі?

  • Сили оборони завдали успішного удару по штабу командування Чорноморським флотом РФ в окупованому Севастополі. Відповідну інформацію у штабі ЗСУ оприлюднили ввечері 22 вересня. Про саму ж атаку стало відомо опівдні, коли в мережі стали з’являтися численні фото та відео з окупованого півострова.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Судячи із фото та відео з місця влучання будівля штабу Чорноморського флоту Росії отримала чималі пошкодження – зруйновано дах і щонайменше один верхній поверх. Чи не вперше факт ураження оперативно підтвердили і в окупаційній владі півострова. Заяву зробив російський так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв. А Міноборони РФ пізніше повідомило про збиття 5 українських ракет та одного загиблого. Щоправда, пізніше інформацію виправили на «зник безвісти».
  • В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник ГУР Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Прем’єр Польщі: «ми більше не передаємо Україні зброю» 48459 views

2

«Не можемо брати все що завгодно»: Ігнат пояснив, чому ЗСУ не потрібні літаки Mirage 2000 33359 views

3

Українська бронетехніка проникла за останню лінію російських укріплень у Запорізькій області – ISW 29644 views

4

Дуда: слова прем’єр-міністра Польщі щодо зброї для України неправильно витлумачили 27768 views

5

У Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада заявила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ 18643 views

6

Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям, ЄС затвердить рішення наступного тижня 15021 views

7

Трансфер у причепі вантажівки за 4-5 тис дол: прикордонники викрили канал вивезення чоловіків за кордон 13847 views

8

Кадиров заявив, що живий і здоровий, а в лікарні в Москві лежить його дядько 8424 views

9

Розвідка Британії: вибухи на аеродромі біля Москви можуть бути найбільшою стратегічною проблемою для лідерів РФ 7109 views

10

«Є влучання в рекреаційну інфраструктуру» – ОВА про удар РФ по Одещині 5591 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG