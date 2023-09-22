- Сили оборони завдали успішного удару по штабу командування Чорноморським флотом РФ в окупованому Севастополі. Відповідну інформацію у штабі ЗСУ оприлюднили ввечері 22 вересня. Про саму ж атаку стало відомо опівдні, коли в мережі стали з’являтися численні фото та відео з окупованого півострова.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Судячи із фото та відео з місця влучання будівля штабу Чорноморського флоту Росії отримала чималі пошкодження – зруйновано дах і щонайменше один верхній поверх. Чи не вперше факт ураження оперативно підтвердили і в окупаційній владі півострова. Заяву зробив російський так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв. А Міноборони РФ пізніше повідомило про збиття 5 українських ракет та одного загиблого. Щоправда, пізніше інформацію виправили на «зник безвісти».
- В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник ГУР Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника.
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