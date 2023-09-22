У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі

Збройні сили України підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.
«22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі», – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Інших подробиць у ЗСУ не повідомляють.
22 вересня у Севастополі кілька вибухів. Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.
Міноборони РФ заявило, що після удару один військовий зник безвісти, сили ППО нібито збили п’ять ракет.
Водночас у соцмережах пишуть, що внаслідок удару є шестеро постраждалих. Офіційного підтвердження цих даних немає.
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
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