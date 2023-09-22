У Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада заявила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

В окупованому Севастополі було чутно три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах, повідомляє кореспондент Крим.Реалії – проекту Радіо Свобода.
Телеграм-канали також повідомляють про роботу ППО у Сакському та Бахчисарайському районах Криму.
Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.
Крім того, рух на Керченському мосту вдруге за день зупинили.
20 вересня в соцмережах писали про звуки вибухів в окупованому Севастополі. Також йшлося про те, що в Південній бухті Севастополя і в Інкермані військові РФ застосували димову завісу. Згодом у ЗСУ заявили про «успішний удар» по командному пункту Чорноморського флоту російських військових біля Верхньосадового.
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
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