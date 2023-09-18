Розслідувачі CIT опублікували фото атакованого в Севастополі підводного човна «Ростов-на-Дону»

Проєкт Conflict Intellegence Team опублікував фото російського підводного човна «Ростов-на-Дону», який 13 вересня атакували в Севастопольській бухті.

Знімки з’явилися у щоденному зведенні про хід війни в Україні, яку веде засновник проєкту Руслан Левієв. Фото, за його словами, команда CIT отримала від одного зі своїх підписників. Редакція не може підтвердити достовірність зображень.

У Севастополі в ніч проти 13 вересня пролунала низка гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Підконтрольна Росії місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що був пошкоджений великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Севастополь пошкоджені десантний корабель «Минск» та дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону».