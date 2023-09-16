Сили спецоперацій розповіли деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ допомогли здійснити атаку на окупований Севастополь, в результаті якої були знищені два російські кораблі, йдеться в повідомленні українських військових.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ зазначили, що отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону». Вони базувалися на судноремонтному заводі у Севастополі.

«Для ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню залучили операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і завдяки підводним засобам дісталася до берега», – кажуть військові.

Також відомо, що просунувшись до зазначеного місця, бійці ССО «за допомогою засобів розвідки ідентифікували ціль та навели вогонь, а пізніше скоригували його і підтвердили знищення цілей».

«Зазначений матеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них», – кажуть у Силах спецоперацій.

У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання. Вони розташовані на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній бухті. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.