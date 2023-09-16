У Міноборони РФ кажуть про «збиття» двох дронів у Тверській та Калузькій областях

У Міністерстві оборони Росії кажуть про «нічний наліт безпілотників» та роботу систем протиповітряної оборони у Тверській та Калузькій областях, де нібито «було збито два дрони», пише російська служба Радіо Свобода вранці 16 вересня.

За повідомленням пресслужби російського відомства, спроба атаки нібито була припинена, в ній були задіяні два безпілотники літакового типу. Традиційно в Міноборони РФ в атаці звинуватили Збройні сили України.

«Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Калузької та Тверської областей», – стверджують у російському міністерстві.

Про можливі пошкодження будівель або об’єктів, а також інші подробиці про наслідки цього інциденту в заяві Міноборони РФ нічого не йдеться.

Київ ці звинувачення РФ не коментував.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.