«На всі російські банки, олігархів і виробників»: посол України в США Маркарова розповіла про санкції і зброю

Кого і чого стосуються нові санкції проти Росії, про які оголосили США? Чому вони були запроваджені саме зараз? Чим займатиметься спецпредставник США з економічного відновлення України, яким призначили Пенні Пріцкер? Хто конкретно контролює використання допомоги, яку надають США Україні?Про зустріч президентів і про те, коли ЗСУ можуть очікувати на отримання ATACMS? Про це Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розпитало Надзвичайного та Повноважного посла України в США Оксану Маркарову.

– Пані посол, що означають ці санкції? На що вони реально будуть впливати?

– Ми працюємо постійно з нашим партнером над санкційним списком. Іноді це великі пакети, такі, як цей від 14 вересня. Іноді менші. З початку агресії вже запроваджено 50 таких пакетів. І фактично вже тисячі фізичних осіб і компаній.

Звичайно, цього дуже мало. Але вчорашній пакет надзвичайно важливий.

Закрили нарешті дуже багато прогалин у санкціонуванні ВПК Росії

По-перше, ми закрили нарешті дуже багато прогалин у санкціонуванні ВПК Росії.

Тобто не тільки досанкціонували компанії, які цим займаються, але й тих, хто постачає різні деталі, намагається допомогти ухилятися від санкцій, експортує електроніку.

Тому санкції – це надзвичайно важливо. На додаток до зброї, яка, безумовно, є пріоритет №1.

Чим більше і чим ширші санкції запровадять наші союзники, тим швидше ми, з одного боку, позбавимо Росію доходів, а з іншого – зробимо максимально складним, якщо не неможливим продовження цієї війни. Надзвичайно важливо! Але нам ще є над чим працювати.

– Якщо подивитися на людей і компанії, які потрапили під ці санкції, то це і військові заводи, це інженери-конструктори цих заводів, наближені до групи «Вагнера» особи. Здавалося, це такі очевидні персонажі, санкції проти яких мали би по ідеї запровадити ледь не від самого початку, а не лише на 19-ий місяць повномасштабної війни. Що заважало це зробити раніше?

– Дивіться. Як працює американська санкційна машина? Якщо так можна сказати.

Кожна санкція має бути доведеною. Тому що кожна з них може бути оскаржена в суді. А ми зацікавлені в тому разом з партнерами, щоб ці санкції не тільки встояли, а стали підставою для майбутніх конфіскацій.

Ми зацікавлені в тому, щоб ці санкції стали підставою для майбутніх конфіскацій

І ми вже цим також займаємося. Тому під кожне прізвище, під кожну назву компанії збирається велика доказова база. І тут ми працюємо, без перебільшення, щоденно.

Тому на старті було запроваджено дуже багато санкцій проти конкретно виробників, які стоять на клеймах. Але зараз по мірі надходження інформації, опрацювання партнерами ми зачіпаємо все ширше і ширше, і ширше коло компаній.

У тому числі і науково-дослідні інститути, які, здавалося, не тільки цим і не мали би цим займатися, але зараз стали одним із основних постачальників і закупівельників. І так далі, і так далі.

Тому зі свого боку намагаємося прискорювати.

Ви бачили, в пакеті є ще два банки додаткових. Це дуже добре. Але все одно дуже мало, тому що постійно нагадуємо нашим американським партнерам, що з 330-ти банків досі тільки 23 тепер вже знаходяться в повному списку блокуючому. А потрібно, щоб там були всі.

– А яка конкретно роль Києва у цьому процесі? Чи ви пропонуєте якісь конкретні компанії чи фізичних осіб? Чи все-таки ініціатива йде з Вашингтону?

– Величезна роль. Тобто і Київ, і Вашингтон займаються цим, безумовно, паралельно, але в дуже тісній співпраці.

...це спільна робота

У нас є, як ви знаєте, санкційна група, у нас є група радників, яку очолюють Єрмак і Макфол, у нас є група в Кабміні, і є безпосередньо інформація, яку дуже велика кількість наших розвідувальних і слідчих органів, і економічних через посольство і напряму також передають нашим партнерам.

Тобто все, як тільки нам стає відомо (від фотографій того, що ми бачимо на полі бою, з деталями, з інформацією, до тієї інформації, яку ми бачимо і здобуваємо як публічно, яка є, і непублічно), ми відразу передаємо ці пакети нашим партнерам і дуже активно їх опрацьовуємо. Тому це спільна робота.

– Пані посол, чи можете ви зараз назвати якісь конкретні компанії або фізичних осіб, яких Україна дуже хотіла би санкціонувати, але поки що цього не зроблено, і Вашингтон з якихось причин назустріч не йде?

– Їх насправді, з одного боку, багато вже зроблено, з іншого боку, дуже багато їх є.

Усі, хто підтримують і безпосередньо провадять цю війну – всі мають потрапити під санкції

Ми хочемо санкціонувати всі російські банки. Ми хочемо санкціонувати всіх виробників будь-якої продукції, яка може використовуватися з подвійним призначенням. Ми хочемо санкціонувати всіх російських олігархів, незалежно від їх рівня – мікро, міді, регіональні, національні.

Тому, чесно кажучи, я тут не виділяла би якихось конкретних. У нас немає якихось особистісних побажань.

Усі, хто підтримують, не заважають, фінансують, допомагають організувати і безпосередньо провадять цю війну – всі мають потрапити під санкції. Тому на сьогодні ми пропонуємо як продовжувати ось ці персональні санкції, так і дивитися більш ширше на безпосередньо вже санкції більш широкого профілю, тобто санкції, які накладаються на цілі індустрії. І винятки тільки надаються буквально для якихось міжнародно необхідних речей.

– Колишнього міністра торгівлі США Пенні Пріцкер призначили спецпредставником США з економічного відновлення України. Це новостворена посада. І я так розумію, що сама Пріцкер буде мати чималий вплив на подальші відносини США і України. Чи могли би ви нам зараз детально розповісти, що буде входити до сфери її контролю? І взагалі навіщо президент Байден створив цю посаду?

– З великою радістю. Якраз вчора пані Пріцкер перший свій візит на посаді зробила до нашого посольства. І ми мали з нею можливість обговорити дуже детально майбутню роботу. Плюс я з нею знайома також по попередній роботі, коли вона дуже активно допомагала нам, у тому числі у створенні UkraineInvest. Взагалі така велика співпраця між Міністерством торгівлі, яка була, і нашим Мінфіном, коли я там працювала.

Ми дуже вітаємо створення цієї посади

Ми дуже вітаємо створення цієї посади. Насправді офіційний Київ – президент Зеленський, прем’єр-міністр – постійно піднімав це питання. Нам надзвичайно важливо, щоб була одна людина. І ця людина зараз з’явилася.

І це прекрасний вибір лідерки, яка дійсно може це зробити, яка буде координувати всі агенції фактично, які дотичні до майбутнього відновлення. І буде людиною, в якої це буде не додаткова робота, а це її основне завдання 27 на 7. Тобто вона буде представляти в міжнародній контактній групі, яка координує відновлення, США. І вона буде на додаток до тієї роботи, яку, звичайно, проводить і Білий дім, і Держдеп, і Міністерство торгівлі, і Мінфін, Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, але вона буде таким координуючим спецпредставником з цього питання.

Тому я дуже сподіваюся і я впевнено можу сказати, що з призначенням саме пані Пріцкер ця робота вийде на новий рівень. І це показує, наскільки серйозно наш стратегічний партнер ставиться до питання відновлення, що це стратегічна мета, не менш важлива, ніж мета перемогти у війні.

– Я також додам, що пращури пані Пріцкер жили на Київщині, тобто у неї є українське коріння, і колись давно емігрували до США. А чи можна тут сказати, що в її сферу обов’язків також буде входити і нагляд за використанням грошей, які Україна отримує, фінансову допомогу від США? Чи ні?

– Для нагляду США є інститут генеральних інспекторів. Їх три на сьогодні. Це генеральний інспектор Пентагону, Держдепу та генеральний інспектор також безпосередньо USAID. І вони дуже активно працюють щоденно.

На них виділений значний ресурс Конгресом. І вони постійно друкують звіти. Саме їх задача – перевірка і нагляд за використанням коштів.

Тому спецпредставник – його, її в даному випадку завдання головне – це координація і активна співпраця як з українською владою, так і з усіма в адміністрації тут, у США, а також питання залучення активного бізнесу, тобто координація всіх напрямків і всіх наших партнерів G7+, і всіх міжнародних фінансових організацій в питанні економічного відновлення України.

– Чи не збирається вона в найближчі дні, тижні, місяці до Києва?

– Поки що не можу сказати. Але ми, звичайно, запрошуємо і дуже раді будемо побачити її в Києві.

– Про контроль над фінансовою допомогою. СNN теж писало про те, що Пентагон відправляє в Україну персонал для моніторингу використання військової допомоги. Фактично, наскільки я розумію, Міністерство оборони США створює в Києві, точніше в Україні команду, яка буде контролювати, куди йде допомога США. Чи вітає Україна це рішення?

– З моменту повернення посольства, нашого сестринського посольство в Україну, в Київ команда військового аташату в американському посольстві постійно збільшується.

Ми надзвичайно відповідально ставимося до всієї міжнародної допомоги і особливо до збройної

Ми, безумовно, це вітаємо! Чим більше людей буде співпрацювати з нами там, чим більше вони будуть залучені до наших спільних процесів, тим краще для нас.

Тому що ви ж розумієте, що ми зі свого боку надзвичайно відповідально ставимося до всієї міжнародної допомоги і особливо до збройної. Чим більше буде наших партнерів залучено до процесу роботи саме в Україні, тим легше нам буде пояснити, чому нам треба більше зброї і якої саме, і наскільки ефективно ми її використовуємо.

– Пані посол, сьогодні Велика Британія офіційно визнала групу «Вагнера» терористичною організацією. Чи не виникають повторно такі питання до США? Чи може американська влада повернутися до цього питання і все-таки визнати «вагнерівців» терористичною організацією?

– Справа в тому, що повні блокуючі санкції накладені на групу «Вагнера» і вони віднесені до всіх категорій, до яких їх можна було віднести, а також є ще додаткові. Плюс, також США ще завдали під санкції дуже багато тих, хто співпрацює з групою «Вагнер», у тому числі за межами Росії. Але, звичайно, якби всі...

Є ще додаткові ініціативи саме в Конгресі для того, щоб законодавчо розширити те, що можна зробити по відношенню як до «Вагнера», так і до інших таких приватних Хоча ми з вами розуміємо, що ніякі вони не приватні контрактери. Це така ж частина злочинної російської армії, просто яка вдає з себе якусь незалежну структуру.

– Я так розумію, саме тому, що «Вагнер» є частиною російської офіційної армії, Вашингтон не хоче визнавати їх терористами?

– Ні, вони визнані. Насправді дуже велика кількість санкцій і визнання їх саме... Тобто ми просто говоримо про різні рівні визнання.

– Так. Я саме про тероризм кажу.

– І немає тут ніяких застережень. Ви ж знаєте, що під санкціями знаходяться в тому числі дуже багато очільників російської офіційної армії.

– Так. Просто коли США визнають когось терористом, там вже діють зовсім інші правила і норми. А так – просто поки що санкції і санкції. Ніхто їх не знищує і не переслідує.

– Не тільки санкції. У них також є designation (визначення – ред.) як «терористична організація». Просто ми говоримо про розширення цієї designation. Для цього треба зміни до законодавства. І над цим ми зараз працюємо.

Є безпосередньо ініціативи, які подані у Конгресі. Але якщо говорити про Конгрес, то, звичайно, пріоритет №1 для нас зараз – це додаткові зміни до бюджету, які нададуть нам фінансування.

– Що ж, тут з питанням щодо «вагнерівців», то тут Велика Британія знову проявила, так би мовити, лідерство, прирівнявши їх до терористів.

Я знаю, що ви зараз не хочете, мабуть, коментувати візит Володимира Зеленського до Вашингтону. Але неофіційно вже дуже багато повідомлень з’явилося, що він буде на Генасамблеї ООН. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви в найближчий час (можливо, це буде частково пов’язано з візитом) якихось проривних рішень щодо надання Україні ATACMS?

– Поки що рано щось коментувати. У тому числі і по візиту.

А щодо спроможностей, то ми працюємо над всіма спроможностями постійно. Тобто це не залежить не від візитів.

Зброя – це незмінний пріоритет №1

Нещодавно у нас був дуже гарний візит держсекретаря Блінкена до України, дуже продуктивний. І насправді над всіма спроможностями включно з дальньої дії, включно з ATACMS ми працюємо постійно.

І сподіваюся, що отримає як додаткові спроможності, так і насправді нам треба набагато більше і тих спроможностей, що ми вже отримуємо. І ППО, якої треба все більше і більше (ми ж бачимо), і артилерія, і снаряди, і все, що потрібно нашим захисникам. Тому зброя – це незмінний пріоритет №1.

– Чи є у вас стійкі переконання або відчуття, що до кінця року Україна все-таки від Вашингтона отримає рішення по ATACMS? Чи ви не можете зараз...?

– Не буду це коментувати. Ви ж знаєте, ми працюємо над усім, а оголошуємо тоді, коли рішення ухвалене.