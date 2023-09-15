Попри рішення Єврокомісії, Угорщина заявила про збереження заборони на імпорт української агропродукції

Угорщина заявила, що збереже обмеження на українське зерно, попри рішення Єврокомісії скасувати заборону на імпорт.



«Угорщина збирається закрити свої кордони для 24 українських товарів», – заявив у фейсбуці міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише AFP.



За його словами, цей крок був спрямований на захист інтересів угорських фермерів, додавши, що це «включає зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед, певне м’ясо та яйця».

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Варшава запровадить ембарго на українське зерно. Воно почне діяти з опівночі суботи, 16 вересня.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, зокрема Польщі й Угорщини, вирішила не подовжувати дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії.

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Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення Єврокомісії.

«Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати», – заявив він.

У травні Єврокомісія дозволила цим країнам заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. П’ять країн регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.