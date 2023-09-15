Моравецький: Польща продовжить обмеження на імпорт зерна з України

Польща, попри рішення Єврокомісії, запровадить ембарго на українське зерно, зазначив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

За його словами, ембарго почне діяти з опівночі суботи, 16 вересня.

«Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам по всій Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи фон дер Ляєн, Туска чи Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера», – сказав Моравецький.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, зокрема Польщі й Угорщини, не подовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. П’ять країн регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

Обмеження мають закінчитися 15 вересня, Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх. Натомість парламент Болгарії підтри