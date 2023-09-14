Парламент Болгарії схвалив зняття заборони на імпорт українського зерна

У Болгарії парламент підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

Рішення Національних зборів 14 вересня було ухвалене 124 голосами «за», 69 «проти» і вісьмома «утрималися». У залі трохи близько двох годин проходили дебати. Також там заслухали міністра сільського господарства, який зізнався, що раніше він підтримував ідею продовження заборони, втім напередодні змінив свою думку, заслухавши економічні показники і прогнози уряду.

Невдовзі після голосування прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував болгарському парламенту й уряду в дописі на платформі X, раніше відомій як Twitter.

«Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду і прем’єр-міністрові Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності», – написав Шмигаль.

Напередодні прем’єр-міністр Ніколай Денков заявив, що уряд Болгарії виступає за зняття заборони на імпорт українського зерна в обмін на додаткову компенсацію для своїх фермерів, тоді як Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина наполягають на продовженні чинної заборони Європейської комісії.

За словами Денкова, імпорт українського зерна може знизити ціни на основні продукти для кінцевих споживачів. Крім того, він додав, що це допоможе виконати критерії приєднання Болгарії до єврозони та збільшити надходження до бюджету.

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Болгарія та чотири інші країни регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України протягом останніх 18 місяців, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни.

Обмеження мають закінчитися 15 вересня, але Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх.

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Болгарія долучилася до заборони української продукції, але подальша зміна уряду привела до зміни цієї позиції.

Україна стала повністю залежною від альтернативних маршрутів ЄС для експорту зерна після того, як Росія в липні відмовилася від угоди, яка дозволяла транспортувати українське зерно через чорноморські порти.

До війни країни Східної Європи не входили до числа основних імпортерів українського зерна, але минулого року експорт українських зернових та олійних культур до Польщі та Румунії різко зріс, свідчать дані української митниці.