Свириденко повідомила про початок експорту українського зерна через порти Хорватії

Українське зерно почало експортуватися через хорватські порти – про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті, передає пресслужба Мінекономіки.

За повідомленням, питання експорту української аграрної продукції через хорватські порти було одним із пунктів порядку денного двосторонньої зустрічі Свириденко з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору», – сказала вона.

Читайте також: Хорватський шлях. У чому важливість експортного зернового коридору на Адріатику?

Вона додала, що цей маршрут буде важливим для двосторонньої торгівлі між Україною та Хорватією.

Також сторони обговорили співпрацю в напрямках розмінування і розслідування воєнних злочинів. Зокрема, Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, посилаючись на досвід Загреба в цьому. Йдеться про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

У серпні Офіс президента повідомив, що хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. У липні про таку можливість повідомляло Міністерство закордонних справ.