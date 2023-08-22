Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні – прем’єр

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 30 мільйонів євро, повідомив 22 серпня в Афінах прем’єр-міністр країни Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє HRT.

За словами хорватського прем’єра, уряд має уточнити питання допомоги на засіданні наступного четверга, 31 серпня.

«Ми щойно завершили зустріч із президентом України (Володимиром Зеленським – ред.) та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України», – сказав Пленкович.

Він також анонсував «велику міжнародну конференцію з розмінування», присвячену Україні, в жовтні, де Хорватія разом із іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, «де Хорватія, на жаль, має великий досвід».

Також було обговорено плани використання хорватських портів для експорту зерна з України.

«Звичайно, порт Рієка – головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії», – пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, кілька тисяч тон зерна вже вивезено із хорватських портів.

«Більшість його (зерна – ред.) пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною», – сказав Пленкович.

22 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на полях саміту «Україна – Балкани» в Афінах. Сторони говорили про ситуацію на війні, наступ українських військових, а також транспортування зерна.