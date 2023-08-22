Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії: говорили про зерно та війну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на полях саміту «Україна – Балкани» в Афінах, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За інформацією відомства, сторони обговорили ситуацію на фронті, український наступ, підготовку енергосистеми і протиповітряного захисту до опалювального сезону та транспортування українського зерна.

Крім того, як пишуть в ОП, Зеленський подякував Хорватії за підготовку нового оборонного пакета для України, який «міститиме важливі складові». Сторони обговорили й подальший розвиток оборонної співпраці двох держав.

Водночас, глава держави поінформував прем’єр-міністра Хорватії про «незаконне блокування Росією судноплавства в Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку».

Зеленський також наголосив, що Україна готова й надалі залишатися «гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія».

В ОП додали, що хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Зеленський також наголосив на важливості «хорватського досвіду у сфері гуманітарного розмінування й подякував за практичну допомогу та лідерство Хорватії щодо розмінування українських територій».

Крім того, було відзначено важливість проведення Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування, яка відбудеться в жовтні у Загребі.