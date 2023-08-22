Україна вже отримала від Франції першу партію крилатих ракет SCALP – посол

Україні вже передали всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в рамках першої партії допомоги, зазначив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв’ю виданню LB.ua.

«Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їхній ритм, а тут у французів усе дуже непогано», – розповів український дипломат.

Також він наголосив на тому, що у випадку, якщо президент Володимир Зеленський або його французький колега Еммануель Макрон кажуть про те, що «Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння», то це означає, що воно «вже в Україні і вже працює на фронті».

Раніше Емманюель Макрон повідомив, що Франція надасть Україні далекобійні ракети для підтримки українського контрнаступу. Агентство AFP уточнило, що йдеться про ракети Scalp – аналогічні британським Storm Shadow, здатні вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена поки не повідомляла про плани надати Україні далекобійні ракети ATACMS (Army Tactical Missile System).

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді». Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів.