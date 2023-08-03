Франція витісняє Росію з другого місця у торгівлі зброєю – ЗМІ

Повідомлення зі світових ринків про контракти на постачання французьких озброєнь до Індії та Катару відображають зростання виробництва на оборонних заводах Франції. Канал France 24 зазначає, що війна Росії проти України негативно вплинула на продаж російської зброї у світі. Через це зростають очікування, що Франція може посісти місце другого світового експортера військової продукції, відтіснивши з нього Росію. Перше місце утримують США.

З 2018 до 2022 року частка Франції у глобальній торгівлі озброєннями зросла до 11% із 7,1% в попередній чотирирічний період. Такими є дані Стокгольмського міжнародного дослідницького інституту світу (SIPRI). За цей період частка Росії в міжнародній торгівлі зброєю знизилася з 22% до 16%.

Замовлення на виробництво озброєнь, зроблені в 2022 році та на початку 2023 року, відображають стабільну тенденцію зростання на користь Франції. Це було помітно ще до недавнього підписання контракту між Делі та Парижем про постачання до Індії французьких винищувачів Rafale, йдеться в публікації France 24.

Дослідники SIPRI говорять, що Франція наразі виконує замовлення на 210 багатоцільових винищувачів, натомість у Росії в портфелі замовлень лише 84 бойові літаки. «Зрозуміло, ці цифри можуть змінюватися, але є впевненість, що Франція залишиться головним експортером зброї (серед європейських виробників)», – заявив один із авторів доповіді про світові тенденції у торгівлі зброєю Пітер Веземан.