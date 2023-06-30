Росія витрачає на війну з Україною більше, ніж закладено оборонним бюджетом – британська розвідка

Міністерство оборони Великобританії із посиланням на дані розвідки припускає, що витрати Росії на війну в Україні виходять за межі, закладені оборонним бюджетом.

«У звіті за червень 2023 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет військових видатків Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів США). Це відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну. Справжні військові витрати Росії залишаються невизначеними через відсутність прозорості, зокрема через використання секретних статей бюджету, на частку яких припадає приблизно 22% всього бюджету уряду Росії. Хоча на війну в Україні витрачається лише частина оборонного бюджету, збільшення видатків вказує на ціну дій Росії в Україні», – йдеться в щоденному огляді.

Також британська сторона прогнозує, що Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними видатками на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах та оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною.

За даними нещодавнього соцопитування компанії Russian Field, понад третина росіян, 35 відсотків, скасували б рішення про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, ухвалене президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого минулого року, якби вони мали таку можливість. Водночас Україна і країни Заходу неодноразово заявляли, що не бачать ознак того, що Путін хоче припинити війну.