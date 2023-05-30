У розвідці Британії прокоментували військові витрати Росії

Розвідка Великої Британії заявляє, що справжні військові витрати Росії є «дуже невизначеними» через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо від лютого 2022 року, і відсутність прозорості.

При цьому в розвідці згадують дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який нещодавно повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка у 2022 році до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

«Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на російські державні фінанси», – йдеться в повідомленні у твіттері, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму звіті, оприлюдненому в квітні, SIPRI повідомив, що військові витрати в усьому світі зросли на 3,7 відсотка у 2022 році до рекордних 2,24 трильйона доларів. При цьому Центральна та Західна Європа зазнали найбільшого річного зростання з часів Холодної війни, а Україна збільшила свої витрати до безпрецедентного рівня на тлі російської агресії.

За даними SIPRI, Сполучені Штати, Росія та Китай і надалі витрачають найбільше у цій сфері, на них припадає 56 відсотків загальносвітових військових витрат.

Як оцінює Інститут, військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка у 2022 році до приблизно 86,4 мільярда доларів, що еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту Росії. У 2021-му показник становив 3,7 відсотка.

«Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими витратами у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала», — сказала директорка програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Сюдро.