Обстріл цивільних обʼєктів є воєнним злочином – Франція про удар по Чернігову

Франція рішуче засуджує російські удари по центру Чернігова, ідеться в заяві міністерства закордонних справ цієї країни.

«Відповідно до міжнародного права, навмисне націлювання на цивільні обʼєкти є воєнним злочином. Це ще одна ілюстрація боягузтва і цинізму Росії», – вказано в тексті.

Франція заявляє, що «продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб гарантувати, що ці злочини не залишаться безкарними».

Число поранених унаслідок російського ракетного обстрілу Чернігова зросло до 129, вказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кількість загиблих залишається незмінною, їх семеро, повідомив увечері 19 серпня виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

«Цей удар – велика трагедія для Чернігова. Це черговий воєнний злочин Росії проти України. Кров усіх невинних дітей та людей на руках Росії. Ми цього не пробачимо. Ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19–21 серпня», – відзначив Ломако.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.