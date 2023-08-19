Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Чернігові оголосили триденну жалобу, число потерпілих зросло

Наслідки ракетного обстрілу Чернігова, 19 серпня 2023 року

Число поранених унаслідок російського ракетного обстрілу Чернігова зросло до 129, вказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кількість загиблих залишається незмінною, їх семеро, повідомив увечері 19 серпня виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

«Цей удар – велика трагедія для Чернігова. Це черговий воєнний злочин Росії проти України. Кров усіх невинних дітей та людей на руках Росії. Ми цього не пробачимо. Ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19–21 серпня», – відзначив Ломако.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

«Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття», – наголосив міністр.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)

Виставка дронів, яка відбувалась у Чернігові 19 серпня під час влучання російської ракети «Іскандер», була «погоджена з місцевою владою», зазначила в фейсбуці Марія Берлінська, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і проєкту «Невидимий батальон», яка була організатором виставки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG