У Чернігові оголосили триденну жалобу, число потерпілих зросло

Число поранених унаслідок російського ракетного обстрілу Чернігова зросло до 129, вказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кількість загиблих залишається незмінною, їх семеро, повідомив увечері 19 серпня виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

«Цей удар – велика трагедія для Чернігова. Це черговий воєнний злочин Росії проти України. Кров усіх невинних дітей та людей на руках Росії. Ми цього не пробачимо. Ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19–21 серпня», – відзначив Ломако.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

«Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття», – наголосив міністр.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.