Російські військові вдарили по центру Чернігова

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ймовірно, балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом», – йдеться у повідомленні.

Виконуючий обов’язки мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що внаслідок удару є постраждалі. Пізніше він додав, що також з’явилася інформація про загиблих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.