Вона наголосила, що допис зроблено «для уникнення маніпуляцій, якими вже хайпують деякі блогери», котрі написали, що ракетний обстріл пов’язаний саме з проведенням заходу, що анонсувався напередодні. Кількість загиблих у Чернігові зросла до 7 людей, повідомили в МВС. Виявили тіло ще однієї жінки. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Вона у важкому стані. Загалом число постраждалих зросло до 129 людей. У місті оголосили триденну жалобу.