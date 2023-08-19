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Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)

Виставка дронів, яка відбувалась у Чернігові 19 серпня під час влучання російської ракети «Іскандер», була «погоджена з місцевою владою», зазначила в фейсбуці Марія Берлінська, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і проєкту «Невидимий батальон», яка була організатором виставки.

Вона наголосила, що допис зроблено «для уникнення маніпуляцій, якими вже хайпують деякі блогери», котрі написали, що ракетний обстріл пов’язаний саме з проведенням заходу, що анонсувався напередодні. Кількість загиблих у Чернігові зросла до 7 людей, повідомили в МВС. Виявили тіло ще однієї жінки. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Вона у важкому стані. Загалом число постраждалих зросло до 129 людей. У місті оголосили триденну жалобу.

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 7 людей, повідомили в МВС. Виявили тіло ще однієї жінки.&nbsp;Число постраждалих зросло до 129 людей
1 Кількість загиблих у Чернігові зросла до 7 людей, повідомили в МВС. Виявили тіло ще однієї жінки. Число постраждалих зросло до 129 людей
У Чернігові оголосили триденну жалобу
2 У Чернігові оголосили триденну жалобу
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За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.
5 За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.
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&laquo;Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття&raquo;, &ndash;&nbsp;наголосив&nbsp;міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
8 «Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття», – наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
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Серед постраждалих 12-річна дівчинка, яку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Вона у важкому стані
10 Серед постраждалих 12-річна дівчинка, яку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Вона у важкому стані
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна &laquo;об&rsquo;єднує світ проти терористичної РФ&raquo;, зазначив президент Володимир Зеленський
18 Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський
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&laquo;Цей удар &ndash; велика трагедія для Чернігова. Це черговий воєнний злочин Росії проти України. Кров усіх невинних дітей та людей на руках Росії. Ми цього не пробачимо. Ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19 &shy;&ndash; 21 серпня&raquo;, &ndash;&nbsp;зазначив виконувач обов&rsquo;язків міського голови Чернігова Олександр Ломако &nbsp;
25 «Цей удар – велика трагедія для Чернігова. Це черговий воєнний злочин Росії проти України. Кров усіх невинних дітей та людей на руках Росії. Ми цього не пробачимо. Ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19 ­– 21 серпня», – зазначив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако
 

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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