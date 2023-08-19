В ООН та ЮНЕСКО засудили російський ракетний удар по Чернігову

В ООН назвали «мерзенним» ракетний удар, який російські військові завдали зранку 19 серпня по центру Чернігова. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Це мерзенно атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви», – сказала Деніз Браун, координаторка гуманітарної допомоги ООН в Україні.

«Я засуджую цю повторювану схему російських ударів по населених пунктах України... Атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних обʼєктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом», – додала вона.

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що «вражена» цим нападом.

«Частково зруйновано театр та пошкоджено інші культурно-освітні приміщення. Вся думка про постраждалих», – написала вона в соцмережах.

Міністерство культури України нагадало, що центр Чернігова, міста з тисячолітньою історією, є кандидатом на номінацію до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місто, розташоване за 150 кілометрів на північний схід від Києва, майже не зазнавало великих атак відтоді, як у перший місяць вторгнення, в лютому-березні 2022-го, перебувало практично під щоденними обстрілами.

Число поранених унаслідок російського ракетного обстрілу Чернігова зросло до 129, вказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кількість загиблих залишається незмінною, їх семеро, повідомив увечері 19 серпня виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

«Цей удар – велика трагедія для Чернігова. Це черговий воєнний злочин Росії проти України. Кров усіх невинних дітей та людей на руках Росії. Ми цього не пробачимо. Ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення днів жалоби 19–21 серпня», – відзначив Ломако.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.