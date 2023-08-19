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Ракетний удар по центру Чернігова: в МВС розповіли про загиблих та постраждалих

Наслідки ракетного удару по Чернігову, 19 серпня 2023 року

Внаслідок ракетного удару по центру Чернігова 19 серпня постраждало 37 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як пише Клименко, станом на 13:00 відомо про те, що:

  • вдарили по Драмтеатру в Чернігові;
  • 37 постраждалих внаслідок російського удару;
  • загинули 5 людей;
  • серед постраждалих – 11 дітей.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Згодом в МВС уточнили, що кількість жертв зросла до 6 людей – у лікарні померла шестирічна дитина, її мати перебуває у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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