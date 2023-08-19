Ракетний удар по центру Чернігова: в МВС розповіли про загиблих та постраждалих

Внаслідок ракетного удару по центру Чернігова 19 серпня постраждало 37 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як пише Клименко, станом на 13:00 відомо про те, що:

вдарили по Драмтеатру в Чернігові;

37 постраждалих внаслідок російського удару;

загинули 5 людей;

серед постраждалих – 11 дітей.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Згодом в МВС уточнили, що кількість жертв зросла до 6 людей – у лікарні померла шестирічна дитина, її мати перебуває у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.