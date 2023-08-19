На Житомирщині армія РФ атакувала об’єкт інфраструктури, спалахнула пожежа – ОВА

Армія РФ атакувала один із об’єктів інфраструктури на Житомирщині дронами-камікадзе, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється», – пише Бунечко.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.