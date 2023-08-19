Сили РФ понад 60 разів обстріляли Херсонщину, десятеро постраждалих – влада

Протягом доби, 18 серпня, російські військові 63 рази обстріляли Херсонщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Чиновник каже, що внаслідок ударів постраждали десятеро людей, також є загиблий.
Протягом доби армія РФ здійснила 63 обстріли, зокрема:
- випустила 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів» й БПЛА;
- випустила 15 снарядів по Херсону.
Під вогонь потрапили:
- житлові квартири населених пунктів області;
- магазин й територія підприємства в Херсоні;
- об’єкт критичної інфраструктури та будівля церкви у Херсонському районі;
- магазин у Бериславському районі.
«Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення, з них – одна дитина», – додає Прокудін.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.
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