Сили РФ понад 60 разів обстріляли Херсонщину, десятеро постраждалих – влада

Протягом доби, 18 серпня, російські військові 63 рази обстріляли Херсонщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Чиновник каже, що внаслідок ударів постраждали десятеро людей, також є загиблий.

Протягом доби армія РФ здійснила 63 обстріли, зокрема:

випустила 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів» й БПЛА;

випустила 15 снарядів по Херсону.

Під вогонь потрапили:

житлові квартири населених пунктів області;

магазин й територія підприємства в Херсоні;

об’єкт критичної інфраструктури та будівля церкви у Херсонському районі;

магазин у Бериславському районі.

«Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення, з них – одна дитина», – додає Прокудін.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.