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ЗСУ: за ніч сили ППО знищили 15 ударних дронів

Всього під час повітряної атаки армією РФ було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).

Під час нічної повітряної атаки 19 серпня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 ударних дронів типу«Shahed-136/131» , повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що запускали «Шахеди» війська РФ по Україні з північного напрямку.

Так, всього під час повітряної атаки армією РФ було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).

У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона, кажуть українські військові.

«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників», – розповіли військові.

У ніч на 16 серпня Повітряні сили повідомляли, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед».

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня. Про збиті ракети у Повітряних силах не повідомляли.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».

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