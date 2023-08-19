ЗСУ: за ніч сили ППО знищили 15 ударних дронів

Під час нічної повітряної атаки 19 серпня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 ударних дронів типу«Shahed-136/131» , повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що запускали «Шахеди» війська РФ по Україні з північного напрямку.

Так, всього під час повітряної атаки армією РФ було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).

У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона, кажуть українські військові.

«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників», – розповіли військові.

У ніч на 16 серпня Повітряні сили повідомляли, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед».

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня. Про збиті ракети у Повітряних силах не повідомляли.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».