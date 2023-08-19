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Внаслідок обстрілу Запорізької області загинула жінка – ОВА

Херсонська область - Тягинка після потопу та під обстрілами, червень 2023 року, ілюстративне фото

В суботу, 19 серпня, армія РФ вкотре атакувала Запорізьку область, повідомляє обласна військова адміністрація.

Місцева влада каже, що російські військові з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Гуляйполе та громаду.

«На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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