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У Києві спалахнула пожежа в приміщенні МВС – Клименко

«Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби», – підкреслив Ігор Клименко

У Києві сталась пожежа в складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, повідомив міністр Ігор Клименко.

«На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа», – зазначив міністр.

За словами Клименка, інформація про причини уточнюється.

«Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби», – підкреслив очільник МВС.

Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва задіяні до гасіння вогню, додав міністр.

Також Клименко закликав громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

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