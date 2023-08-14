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У Дагестані до 12 зросло число загиблих під час вибуху

Пожежа, фото ілюстративне

Щонайменше до 12 зросло число загиблих унаслідок вибуху на автозаправній станції в столиці російського регіону Дагестан, місті Махачкала. За повідомленням міністерства охорони здоровʼя Дагестану, серед загиблих двоє дітей. Ще кількадесят людей зазнали поранень.

За повідомленнями телеграм-каналів, на місці загоряння виявилися несправними пожежні гідранти.

«Пожежники везуть воду з інших районів, щоб зупинити поширення вогню. За нашою інформацією, рятувальники продовжують шукати тіла під завалами», – пише Mash.

Видання «Медуза» з посиланням на очевидців повідомляло, що вибух стався в будівлі автосервісу, згодом було загоряння, і вже після цього вогонь перекинувся на АЗС «Нафта-24».

Автосервіс і заправка розташовані неподалік торгового центру «Глобус».

Про причини вибуху поки що інформації немає.

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