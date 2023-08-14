Росія: в Дагестані внаслідок вибуху на АЗС загинули щонайменше 10 людей, поранені десятки

У столиці російського регіону Дагестан Махачкалі на одній із автозаправок увечері 14 серпня стався потужний вибух, розпочалася пожежа, є загиблі.

У МНС спершу повідомили про трьох загиблих. Телеграм-канал Mash стверджував, що пожежа перекинулася на сусідні будинки. За даними видання «База», кількість загиблих становить щонайменше 10, поранених – близько 50, серед них діти. Є загроза повторного вибуху.

Телеграм-канали публікують відео з місця інциденту, на кадрах видно сильну пожежу та припарковані поряд із заправкою автомобілі.

Видання «Медуза» з посиланням на очевидців повідомляє, що вибух стався в будівлі автосервісу, згодом було загоряння, і вже після цього вогонь перекинувся на АЗС «Нафта-24».

Автосервіс і заправка розташовані неподалік торгового центру «Глобус».

Про причини вибуху поки що інформації немає.