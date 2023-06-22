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Число загиблих через вибух у 16-поверхівці в Києві зросло до 2 – ДСНС

Як повідомили в ДСНС, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі

Кількість загиблих внаслідок вибуху в 16-поверховому житловому будинку в Києві зросла до двох, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:50 внаслідок вибуху в багатоповерхівці загинули дві особи, постраждали чотири особи (з них троє – госпіталізовані) та врятовано 18 осіб. За медичною допомогою звернулося дві особи», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що о 08:10 пожежа була ліквідована, роботи тривають.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей із пошкодженого будинку.

Раніше в Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій».

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