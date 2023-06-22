Тіло загиблого виявили під завалами в київській 16-поверхівці, де стався вибух

Рятувальники виявили тіло загиблої люди під завалами в 16-поверховому житловому будинку в Києві, де в ніч на 22 червня стався вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«На місці вибуху рятувальники виявили тіло загиблого. За попередніми даними, постраждали дві особи і 18 врятовано. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій».

У ДСНС уточнили, що о 05:45 пожежу на місці вибуху локалізували.