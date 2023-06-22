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У 16-поверхівці в Києві стався вибух: 2 людини постраждали – КМВА

За попередніми даними, причина вибуху – витік газу. Рятувальні роботи тривають

У Києві в 16-поверховому будинку стався вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, внаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир. Врятовано 18 осіб», – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

За його словами, рятувальні роботи тривають.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій».

У ДСНС уточнили, що о 05:45 пожежу на місці вибуху локалізували.

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