У 16-поверхівці в Києві стався вибух: 2 людини постраждали – КМВА

У Києві в 16-поверховому будинку стався вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, внаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир. Врятовано 18 осіб», – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

За його словами, рятувальні роботи тривають.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій».

У ДСНС уточнили, що о 05:45 пожежу на місці вибуху локалізували.