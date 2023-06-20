Росія: четверо людей загинули через вибух на пороховому заводі

Чотири особи загинули внаслідок вибуху, який стався у вівторок на пороховому заводі у місті Котовськ Тамбовської області. Такі дані наводять агенції з посиланням на екстрені служби, передає російська служба Радіо Свобода. За останніми даними, постраждали 12 людей.

Місцеве видання «База» також пише про чотирьох загиблих. За даними видання, вибух стався у цеху №3 близько 14:00 за московським часом. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її, як стверджується, вдалося швидко загасити.

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Даних про причину вибуху наразі немає. Державне агентство ТАСС цитує повідомлення міністерства з надзвичайних ситуацій про те, що на території заводу стався «хлопок із подальшим займанням». Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що, за попередніми даними, про диверсію не йдеться, а причиною вибуху нібито став «людський фактор».

Тамбовський пороховий завод, згідно з його сайтом, є «одним із найбільших підприємств промисловості боєприпасів та спецхімії. Він виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем усіх калібрів, що є на озброєнні Сухопутних військ, Військово-Морського Флоту та авіації».

У жовтні 2022 року на Пермському пороховому заводі троє людей загинули внаслідок пожежі у цеху пластмаси. Про причину пожежі тоді не повідомлялося.