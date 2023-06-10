У Мелітополі окупанти збирають «народне ополчення» – мер Мелітополя

Призначений Кремлем «глава» окупованої частини Запорізької області Євген Балицький в Маріуполі збирає «народне ополчення», зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров пояснив, що «чим частіше розцвітає «бавовна» на окупованій території, тим більшою кількістю охорони хоче оточити себе та окуповане місто гауляйтер Балицький».

Спочатку, за даними мера Мелітополя, Балицький створив «елітний недобатальон ім. Судоплатова». Однак «вже майже рік по всій РФ не може назбирати бажаючих захищать Росію».

«Тепер створює ще й «народноє ополчєніє», щоб було кому знущатися з мирних мешканців на ТОТ (тимчасово окупованих територій – ред.)», – наголосив Федоров.

Однак він зауважив, що «скільки б підрозділів Балицький не зібрав, врятуватися вони йому не допоможуть».

Редакція з огляду на окупацію частини півдня України наразі не може перевірити ці дані незалежно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.